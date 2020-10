MADRID - Sesso e orgia con 50 persone per il film porno: «Violate le regole anti covid», blitz della polizia. La Polizia Nazionale spagnola ha denunciato tre persone, tra cui il noto produttore di film pornografici Ignacio Allende Fernández, alias Torbe, per aver organizzato un maxi-incontro sessuale per registrare un film porno, a cui hanno partecipato 50 persone in un locale di Madrid. I fatti, in piena epidemia covid, sono avvenuti mercoledì scorso alle 19:30 nel quartiere di San Blas-Canillejas. I fatti sono riportati dai media spagnoli.

Gli agenti dei Citizen Attention Group hanno scoperto un opuscolo pubblicitario che incoraggiava le persone a partecipare a un evento annunciato come "crimine contro la salute pubblica, bukake, orgia, folli, econ registrazione e riprese incluse, e con un minimo di 50 persone ".

Quando gli agenti sono apparsi sulla scena, hanno verificato che al suo interno c'erano cinquanta persone che eseguivano varie pratiche sessuali . I responsabili non avevano i permessi per svolgere tale attività e nessuna delle misure sanitarie anti covid stabilite era stata rispettata. Gli agenti hanno sfrattato e sigillato la proprietà , che era piena di persone e c'erano anche le code per entrare: i tre responsabili dei locali sono stati denunciati per disobbedienza e resistenza all'autorità per gravi violazioni delle norme anti-Covid.

