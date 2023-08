Scontrini folli, 50 euro per un caffè e un'orzata. L'influencer: «Quando ho visto il conto ho avuto un coccolone»

Ancora una denuncia per scontrini folli. La polemica social - per qualcuno diventata ottimo pretesto per farsi pubblicità - torna in Sardegna, già protagonista in diverse occasioni. A "denunciare" un conto esageratamente caro, sono Giuseppe Russo e la compagna Federica Franco. Lui è un influencer, creator della pagina "Il mio viaggio a Napoli". I due si sono seduti in un bar di Porto Cervo e hanno ordinato un caffè e un'orzata. «Mi aspettavo un prezzo alto, ma non così...», ha detto.

LA CIFRA

La coppia si è fermata in un noto bar di Porto Cervo.

«Ci hanno portato, come se si trattasse di un aperitivo pomodori, carote, pizzette, olive, arachidi e tramezzini e biscotti. Era tutto buonissimo, meno il caffè. Quando abbiamo visto lo scontrino ci è venuto un coccolone: 50 euro totali per il caffè (30 euro) e l'orzata (20 euro). Sapevamo che è una città molto cara ma non così», ha aggiunto.