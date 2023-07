Elisabetta Canalis e Georgian Cimpeanu, vacanze d'amore con la figlia Skyler Eva in Sardegna

Nascondersi non serve più. Ed Elisabetta Canalis e il suo campione Georgian Cimpeanu non lo fanno più. Dopo le paparazzate a Los Angeles, dopo che la stampa americana ha dato la notizia della separazione fra l'ex velina e il chirurgo plastico dopo dieci anni di nozze causa “differenze inconciliabili”, Eli è riapparsa con il suo Georgian in Sardegna, nelle acque azzurre di Porto Cervo. Manca solo una dichiarazione ufficiale da parte sua, di Elisabetta, perché Georgian non può dire nulla senza il suo permesso. Ma prima o poi siamo certi che arriverà.

Intanto la nuova coppia si gode un po' di vacanza, quel sole caldo che salda i cuori e la passione tra di loro.

Perché quella c'è. Ma c'è anche voglia di ridere, prendersi in giro. E poi c'è voglia di giocare con Skyler. E Georgian, che ha 15 anni in meno di Eli, si è dimostrato un ottimo intrattenitore...

Per Diva e Donna, che ha pubblicato nuovi scatti esclusivi della loro "luna di miele" nella terra dove è nata l'ex velina di Striscia la notizia sarebbe "stata lei a chiedere il divorzio: senza pretendere mantenimento e, pare, chiedendo l’affido congiunto della figlia Skyler Eva che ha 7 anni".

E tra un tuffo e un altro c'è sempre voglia di abbracciare il suo personal trainer di Kickboxing. «Questo sport mi ha aiutato ad attraversare momenti bui e a credere in me stessa», ha raccontato la Canalis. E, oltre a un fisico da urlo, sembra che le abbia portato anche una nuova bellissima storia d'amore...