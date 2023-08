ANCONA Urla e pure qualche spintone di troppo. Sono dovuti arrivati i carabinieri nella tarda mattinata di ieri in via Padre Guido, davanti all’ingresso della Mensa del Povero. A chiamare il 112, numero unico dell’emergenza territoriale, sono stati gli operatori stessi della struttura, per paura che la situazione potesse degenerare. C’erano infatti due uomini che stavano infastidendo gli utenti in attesa di poter usufruire del servizio di mensa. Tutto si è svolto nella parte esterna.

La fuga



Quando i due molestatori hanno capito che stavano per arrivare le forze dell’ordine sono fuggiti, facendo perdere le loro traccia. Va da sé che con la fuga, la situazione è ritornata alla normalità e chi era in fila per il pasto è potuto entrare senza problemi all’interno della struttura. Probabilmente, i due hanno agito in preda ai fumi dell’alcol.



L’allarme è partito attorno a mezzogiorno, quando sono stati gli operatori della struttura a chiamare il 112 per segnalare la presenza molesta di due ubriachi che stazionavano in via Padre Guido. Stando a quanto emerso, la coppia stava dando fastidio agli utenti che attendevano il loro turno per poter pranzare. In maniera immotivata, i due hanno iniziato a molestare le persone, sbraitando frasi senza senso e dando anche qualche spintone. È nata una zuffa con il gruppetto di avventori che ha cercato di allontanare i disturbatori. Si sono vissuti attimi di tensione, proprio a pochi passi da corso Mazzini, dove a quell’ora stava passeggiando anche qualche turista.



L’sos al 112



Alla fine, gli operatori della mensa hanno dovuto chiamare le forze dell’ordine. Sul posto è intervenuta una pattuglia della stazione delle Brecce Bianche, impegnata nel controllo del territorio. Prima dell’arrivo dei carabinieri, la coppia di ubriachi era già scappata via. Minacciata dall’arrivo delle forze dell’ordine, si è data alla fuga. Intervenuti sul posto, i militari hanno comunque ascoltato la versione dei presenti, che hanno sostenuto di non conoscere quelle due persone.