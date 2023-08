Milano, coppia di ragazzi francesi scala il Duomo: i due climber si arrampicano sulla guglia della Madonnina. Il video

Due ragazzi, questa mattina all'alba, hanno scalato la guglia maggiore del Duomo, quella su cui si trova la «Madonnina», il simbolo di Milano. I due, quando sono stati notati, sono scesi di loro spontanea volontà e sono stati presi in consegna dalla Polizia Locale, che ha confermato il fatto e ora ora li sta identificando in attesa delle decisioni dell'autorità giudiziaria.

Questa mattina, segnala su Facebook l'assessore alla Sicurezza Marco Granelli, alle 6.10 agenti della Polizia Locale di Milano hanno visto due giovani arrampicati sulla guglia della Madonnina del Duomo e hanno dato l'allarme, posizionandosi attorno al Duomo.

Una volta scesi, i giovani sono stati identificati e fermati: sono francesi secondo quant oriporta sul suo post di Facebook l'assessore Granelli. Dopo prime verifiche non sembra esserci alcun rapporto con l'imbrattamento della Galleria. Ora sono stati denunciati.



Non è la prima volta

Non è la prima volta che i climber affrontano il Duomo.

A maggio 2022, un polacco di 33 anni è stato denunciato per aver scalato la guglia del duomo per scattarsi dei selfie. Anche lui era arrivato fino alla statua della Vergine, la “Madonnina”, uno dei simboli del capoluogo lombardo. Il polacco aveva foto e filmati nel suo telefonino e non spiegà il suo gesto. Ad attenderlo, alla base delle impalcature c'era anche un amico, un irlandese di 32 anni.