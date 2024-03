SAN BENEDETTO- Nemmeno la morte li ha separati. I coniugi Franco Mazza di 84 anni e Marcella Angellotti di 77 anni se ne sono andati praticamente insieme, infatti la loro separazione terrena è durata solamente poche ore. Entrambi erano al 'Madonna del Soccorso' a causa di alcune patologie che li hanno costretti al ricovero ed è lì che sono deceduti sabato 23 marzo a poche ore di distanza l’una dall’altro.

APPROFONDIMENTI LE PROTESTE Ascoli, le lastre spaccate e zone transennate: Piazza Arringo pericolosa per i pedoni

Marcella è venuta a mancare sabato mattina e il funerale della donna era stato organizzato dai figli per il giorno seguente, ma nel tardo pomeriggio si è spento anche Franco, e la famiglia ha quindi deciso di organizzare un’unica cerimonia per dare l'ultimo saluto ai due coniugi. «Come nella vita, così nella morte» è il pensiero dei figli Stefano e Patrizia, frase scelta per il loro necrologio. I funerali si svolgeranno oggi, martedì 26 marzo alle ore 15 nella Chiesa Parrocchiale di Sant’Antonio da Padova ed entrambi verranno poi tumulati nel cimitero di San Benedetto del Tronto. La famiglia era molto conosciuta e stimata in città, perché Franco è stato operatore scolastico alla scuola primaria Moretti. Una storia che ha commosso tutte le persone, non solo chi li conosceva, perché racconta di un amore puro e unico, un amore di quelli che oramai si vedono solo nei film; nonostante non si possa definire un lieto fine, la storia di Marcella e Franco è stata capace di sciogliere i cuori di tutti. Un dolore troppo grande quello di aver perso la donna con la quale aveva condiviso la vita, momenti belli, ma anche brutti, la gioia della nascita dei figli e le difficoltà dell’esistenza. Una testimonianza di amore indissolubile ed eterno quella che hanno offerto i due coniugi in un momento di grande difficoltà per i rapporti di coppia nei quali è sempre più difficile riuscire a mantenere fede al patto che spesso si contrae da giovani e diventa impossibile portare fino alla fine dei propri giorni.