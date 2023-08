La Russia torna sulla Luna dopo 47 anni: il lancio del razzo alla ricerca di acqua. Il video

La Russia torna sulla Luna dopo 47 anni. All'1.10 di questa notte, venerdì 11 agosto, è partito il lancio della missione Luna-25, con un lander progettato per effettuare il primo allunaggio nella regione del polo sud lunare, particolarmente ricca di ghiaccio. Un obiettivo ambizioso che la Russia persegue senza la collaborazione dell'Europa, interrotta dopo l'invasione dell'Ucraina. Riportare l'uomo sulla Luna per restarci: era questo l'obiettivo che nel 2015 aveva spinto l'Agenzia Spaziale Europea e la sua omologa russa Roscosmos a unire le forze per mettere in campo una serie di missioni ( Luna-25, Luna-26 e Luna-27) volte a verificare le condizioni per la creazione di un insediamento umano permanente sul nostro satellite naturale, realizzando così un sogno bruscamente interrotto negli anni Settanta. A metterlo nuovamente a repentaglio, stavolta, sono state le tensioni geopolitiche scatenate dall'invasione dell'Ucraina.

La missione

La crisi ha spinto l'Esa ad annunciare dapprima la fine della cooperazione per la missione ExoMars diretta su Marte e poi, nel giro di poche settimane, anche quella per le missioni lunari.

#BREAKING Russia launches its first mission to the moon in nearly 50 years pic.twitter.com/OEjplQf2w3 — Fast News Network (@fastnewsnet) August 10, 2023

L'ultima, Luna-24, si è conclusa il 22 agosto 1976 riportando sulla Terra circa 170 grammi di suolo lunare. A distanza di 47 anni, la Russia riparte con un lander da 800 chilogrammi che verrà lanciato con un razzo Soyuz dal cosmodromo di Vostochny. A giugno, il capo dell'agenzia spaziale russa Roscosmos, Yuri Borisov, aveva definito il lancio come ad alto rischio. «Questa missione prevede l'atterraggio al polo sud. Nessuno al mondo lo ha mai fatto prima», aveva detto durante un incontro con il presidente Putin. «La probabilità di completare con successo missioni come questa è stimata intorno al 70%». L'arrivo a destinazione dovrebbe avvenire circa cinque giorni dopo il lancio. Il lander tenterà un atterraggio morbido sulla Luna per poi dare il via alla missione operativa vera e propria, della durata di circa un anno. Entreranno dunque in azione gli otto strumenti scientifici di bordo, che verranno impiegati per studiare la regolite lunare così come le polveri e il plasma che compongono l'esosfera del nostro satellite.