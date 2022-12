Saldi invernali, quando iniziano? Tutte le date e il calendario regione per regione

Si avvicina il 2023 e con esso i primi saldi dell'anno, quelli invernali che come è noto, cambiano la data di inizio a seconda della regione. I saldi invernali 2023 avranno inizio in gran parte dell'Italia il 5 gennaio, il giorno che precede la festività di chiusura del Natale, la Befana, ma con alcune differenze su base regionale. Confcommercio, inoltre ricorda che i saldi, di qualsiasi tipo di prodotto, devono essere accompagnati dal prezzo in vigore negli ultimi 30 giorni e sono raddoppiate le multe dell'Antitrust da 5 a 10 milioni per pratiche commerciali scorrette.

Regione per regione

In Abruzzo si comincia il 5 gennaio, dureranno 60 giorni, ma con possibilità di effettuare vendite promozionali in qualsiasi periodo dell'anno. La Basilicata anticipa i saldi al 2 gennaio e fino al 2 marzo, con divieto di effettuare promozioni nei 30 giorni prima dell'inizio dei saldi. In Calabria e Campania si parte il 5 gennaio e fino al 6 marzo 2023, stessa cosa per l'Emilia Romagna, il Friuli Venezia Giulia (fino al 31 marzo), il Lazio solo per 6 settimane, anche la Liguria restringe i saldi fino al 18 febbraio, mentre Lombardia, Marche e Molise si prolungano dal 5 gennaio a marzo 2023.

Le autonomie

In Veneto, dal 5 gennaio al 28 febbraio, Valle d'Aosta anticipa al 3 gennaio e fino al 31 marzo 2023, mentre nella Provincia Autonoma di Trento, i commercianti sono liberi di scegliere i periodi in cui effettuare i saldi. Infine Distretto di Bolzano, Oltradige e Bassa Atesina - Dal 7 gennaio al 4 febbraio 2023. Per Tires, Castelrotto, Renon, Ortisei, S. Cristina, Selva Gardena dal 4 marzo al 1 aprile 2023.