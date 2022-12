Meteo, a Capodanno sarà primavera: punte di 20 gradi e clima mite. Ma dopo l'Epifania cambia tutto

Altro che gelido inverno, la fine dell'anno, che coincide con l'inizio della stagione invernale, sta portando in alto le colonnine di mercurio. Il prossimo Capodanno, infatti, sarà eccezionalmente mite proprio come l'anno scorso, con il caldo, conseguenza della persistenza di un intenso ed esteso anticiclone africano. Secondo le previsioni de iLMeteo.it, il primo gennaio del 2023 si registreranno ancora una volta temperature primaverili.

Capodanno in maglietta

Le massime oscilleranno dai 10 gradi di Milano, le stesse di Cortina d'Ampezzo a 1200 metri di quota, ai 18 gradi di Roma, per salire ai 21-23 di Sicilia e Sardegna. E siamo certi che vedremo tante immagine di bagnanti il primo giorno del nuovo anno. Si tratta di una situazione di alta pressione che dovrebbe crollare con l'inizio del nuovo anno a causa di successivi attacchi più freddi da Ovest e da Est.

Non c'è però solo il caldo e il sole in Italia: l'anticiclone africano continuerà a schiacciare l'umidità nei bassi strati anche nei prossimi giorni favorendo la nebbia, che da due settimane attanaglia le pianure e le colline del Centro-Nord e cieli grigi, mentre il sole sarà protagonista in montagna, lungo il versante adriatico e al Sud.

Tra il Nord Italia e la Toscana passerà anche una veloce perturbazione atlantica entro venerdì, con piovaschi e isolate brevi nevicate: la quota neve è prevista intorno ai 1300-1500 metri sulle Alpi, mentre i fiocchi si scioglieranno sotto le cime più alte dell'Appennino tanto che la stagione sciistica stenta a decollare. Per la neve a quote basse bisognerà aspettare almeno l'Epifania.

Le previsioni nel dettaglio

Giovedì 29. Al nord: entro sera piovaschi a carattere sparso. Al centro: piovaschi sull'Alta Toscana, asciutto altrove. Al sud: cielo poco nuvoloso. Venerdì 30. Al nord: nebbie e/o cielo coperto. Al centro: cielo a tratti molto nuvoloso con piogge sull'alta Toscana. Al sud: in prevalenza soleggiato e mite. Tendenza. San Silvestro e Capodanno soleggiati e caldi, salvo nubi basse al Centro-Nord.