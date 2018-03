Suora investita a San Pietro ricoverata in gravi condizioni Fermato l'automobilista

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una suora polacca è stata investita da un'auto in Viale Vaticano. Un impatto violento. La donna è stata trasportata all'ospedale Santo Spirito portata in sala operatoria, dove è ricoverata in gravi condizioni. L'investotore si è fermato immediatamente a prestare soccorso. Sul posto per i rilievi sono arrivati gli agenti della muinicipale del Primo Gruppo Prati. L'automobilista è stato sottoposto alle prove tossicologiche, come da prassi. La dinamica è al vaglio dei vigili.