Fano, donna travolta da un'auto che si immette in strada: choc in via della Fornace, interviene l'elisoccorso

FANO Una donna è stata investita questa mattina a Fano, riportando gravi fratture. L'incidente è avvenuto in via Della Fornace. La donna, di circa 40 anni, che camminava al lato della strada è stata investita da un'automobile che usciva da un passo privato, l'ultraottantenne al volante non si è accorto del pedone.

La caduta

La vittima dell'investimento è caduta pesantemente sull'asfalto. L'urto le ha procurato lesioni agli arti inferiori e al bacino. Sono interventi l'ambulanza del 118 e i vigili del fuoco. I rilievi sono stati svolti dalla polizia stradale. Vista la gravità delle condizioni della ferita, è intervenuta l'eliambulanza per il trasporto all'ospedale regionale di Torrette di Ancona