Tivoli, incendio all'ospedale: morti tre pazienti. Duecento evacuati: tra loro molti bambini

Almeno tre persone sono morte in seguito all'incendio che si è sviluppato nella tarda serata di ieri nell'ospedale di Tivoli. Si tratta, secondo quanto si apprende, di due persone che sarebbero morte intossicate e una terza a causa di un infarto. Una quarta persona sarebbe invece deceduta poco prima che scoppiasse l'incendio. Le fiamme sono state spente ma è ancora in corso l'evacuazione dell'ospedale, che è stato invaso dal fumo. Circa 200 i pazienti già trasferiti: tra questi ci sono 7 bambini e una donna incinta messa in salvo con un'autoscala, e i pazienti Covid che si trovavano nel reparto al piano meno uno mentre un'altra quarantina si troverebbe ancora all'interno della struttura.

Senigallia, ladri abitudinari: quarto furto nella stessa casa. Appartamento di nuovo svaligiato a dicembre. Si sono chiusi a chiave

«L'incendio partito dagli ambulatori»

L'incendio all'ospedale di Tivoli, secondo quanto si apprende da fonti dei soccorritori, sarebbe partito da alcuni locali dove si troverebbero alcuni ambulatori.

Le stanze sono al piano -2 dell'ospedale e da lì le fiamme avrebbero raggiunto il pronto soccorso e la Terapia intensiva. Altri reparti non sarebbero stati invece toccati, ma il fumo molto denso ha invaso tutto l'ospedale e per questo si è resa necessaria l'evacuazione dell'intera struttura.