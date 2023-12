Ospedale Tivoli, la figlia di uomo morto prima dell'incendio: «È stato choccante»

(LaPresse) Irene Timperi si trovava all'ospedale San Giovanni Evangelista di Tivoli (Roma) sabato sera per vedere salma del padre Emilio, 76 anni, deceduto prima del rogo quando l'incendio è divampato. "Noi ci siamo trovati lì perché stavamo attendendo che ci facessero vedere la salma, ci siamo ritrovati invasi dal fumo, le ragazze sono state prontissime anche senza corrente ad aprire la porta, hanno forzato e siamo riusciti ad entrare. Hanno pensato prima ai pazienti per metterli in salvo e poi ci hanno portato verso la scala di sicurezza, è stata una cosa veramente choccante", ha affermato la donna.