Rocco Morabito estradato: il boss della 'ndrangheta è tornato in Italia dopo 30 anni

Rocco Morabito, 56 anni, boss della 'ndrangheta,è tornato in Italia: deve scontare una pena definitiva di 30 anni di reclusione. Morabito è considerato uno dei più importanti trafficanti internazionali di droga: è arrivato all'aeroporto di Roma - Ciampino nella mattinata di oggi, estradato dal Brasile, dove era stato arrestato lo scorso 25 maggio dalla polizia federale brasiliana, ini un'operazione congiunta con i Carabinieri del Ros e del Comando Provinciale di Reggio Calabria, supportati dal Servizio di Cooperazione Internazionale di Polizia - progetto I-CAN e dalle agenzie statunitensi Dea e Fbi.

Ordinanza emessa a Reggio Calabria

L'arresto di Morabito in Brasile era stato fatto in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dalla Procura generale di Reggio Calabria, diretta da Gerardo Dominijanni. Morabito era inserito nell'elenco dei latitanti di massima pericolosità.