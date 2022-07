Calciatore arrestato per stupro, Premier League sotto choc. «È un giocatore di fama internazionale»

La Premier League è sotto choc per un caso di stupro che vede coinvolto un calciatore, che è addirittura finito in manette. A lanciare la bomba è il quotidiano britannico Telegraph, che afferma che «un calciatore internazionale» è stato arrestato a Londra, nella zona nord della capitale britannica, perché accusato di violenza sessuale.

Il calciatore, afferma il Telegraph - che non ne svela l'identità - ha poco meno di 30 anni ed è di fama internazionale: il suo nome, specifica il quotidiano, non può essere fatto per motivi legali. Il giovane sarà interrogato sulle accuse mosse ai suoi danni dalla presunta vittima, una ragazza di circa vent'anni. Scotland Yard ha confermato l'arresto: il club in cui il calciatore milita non ha voluto rilasciare commenti.