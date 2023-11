Giulia Cicchettin, stasera Chi l'ha Visto in collegamento dalla Germania: quali sono i tempi per l'estradizione di Filippo Turetta?

Stasera Chi l'ha visto su Rai 3 torna a occuparsi del femminicidio di Giulia Cecchettin, la 22enne uccisa dall'ex fidanzato Filippo Turetta sabato 11 novembre. Attualmente l'assassino si trova in Germania, dove è stato fermato, e Federica Sciarelli sarà in collegamento proprio con le autorità tedesche che dovranno stabilire i tempi del rientro di Turetta.

Giulia Cecchettin, quando rientra in Italia Filippo Turetta: le indagini di Chi l'ha visto?

Filippo Turetta ha difatti dato il proprio consenso a venire consegnato alle autorità italiane come riferisce poco fa una nota della Polizia tedesca recapitata stamani all'avvocato italiano del giovane, Emanuele Compagno. I giudici tedeschi hanno dato quindi il via libera alla consegna alle autorità italiane di Filippo Turetta, arrestato su mandato di arresto europeo per l'omicidio dell'ex fidanzata Giulia Cecchettin.

I tempi dell'estradizione

Nella scorsa puntata la trasmissione condotta da Federica Sciarelli era a casa di Giulia Cecchettin, con il papà e la sorella.