Jeff Joy, arriva l'estradizione dopo la condanna della Corte d'Appello di Ancona. Era tra le latitanti più ricercate d'Italia

ANCONA E' stata estradata in Italia dalla Nigeria Jeff Joy, tra le latitanti più ricercati dal nostro Paese: la donna risulta inserita, con ruoli di rilievo, in un'associazione criminale transnazionale dedita alla tratta di esseri umani. Su di lei pendeva un ordine di esecuzione per l'espiazione della pena residua di 13 anni di reclusione emesso dalla Procura generale della Corte d'Appello di Ancona.

I reati

Reclutava donne di nazionalità nigeriana da avviare alla prostituzione ed era ricercata in Italia per i reati di associazione a delinquere, riduzione in schiavitù, tratta di persone e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. La procedura di consegna, con la collaborazione di Interpol, è terminata nel pomeriggio di oggi (7 marzo) con l'arrivo nello scalo romano di Ciampino e il trasferimento della donna nel carcere di Rebibbia femminile.