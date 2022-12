Clonano le carte di credito ai clienti dell'hotel: spariscono 150mila euro. Famiglia di gestori nei guai

RIMINI - I turisti, provenienti da ogni parte d'Italia, si trovavano, al ritorno dalle vacanze in Romagna, con degli addebiti sospetti e mai autorizzati sulle carte di credito. Cosa avevano in comune? L'aver soggiornato nello stesso albergo, a Rimini.

Le denunce hanno innecsato un'indagine al termine del quale la Guardia di Finanza ha denunciato una famiglia rumena, padre, madre e figlio, che nel 2021 aveva gestito una struttura ricettiva romagnola, per il reato di indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti. Secondo l'accusa avrebbero carpito i dati delle carte di credito dei clienti, per poi poi effettuare 150 transazioni non autorizzate, con un pos collegato al loro conto. Sigilli a beni per 145ila euro: sequestrati saldi attivi dei conti correnti e carte prepagate, 8 immobili, 5 autovetture e 1 motoveicolo nella disponibilità degli indagati.