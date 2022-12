I ladri studiano come entrare nella casa di Posatora, ma una residente li mette in fuga

ANCONA - Tentato furto a Posatora i ladri messi in fuga da un residente. Prendono di mira un appartamento al piano terra ma una volta scoperti si danno alla fuga.

A raccontare l’episodio una residente che si è accorta che una persona era nei pressi del portone, mentre un'altra invece si era spostata a ridosso dei campanelli, con due soggetti che stavano studiando come poter scavalcare la rete. Un incontro ravvicinato del primo tipo al punto tale che la donna nel post pubblicato su Facebook non esita a dare un età presunta di queste persone attorno ai 40anni e che indossavano delle felpe di colore scuro. Una cosa è certa alla vista di questa persona come detto residente nella palazzina, i presunti ladri hanno preferito far perdere le proprie tracce allontanandosi.