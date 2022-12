Riccione, furto nella via dello shopping: rubati 35mila euro di profumi. In azione la banda dell'azoto

RICCIONE- Una banda altamente specializzata quella che, nella notte tra domenica e lunedì, ha messo a segno un furto da 35mila euro in un negozio di Riccione.

La dinamica

A finire nel mirino dei banditi è stata la profumeria Vallechiara di viale Dante coi ladri che sono entrati in azione verso le 3. Dai primi accertamenti avrebbero utilizzato dell'azoto liquido per congelare la serratura della porta principale che, una volta ghiacciata, è stata distrutta con facilità. Nonostante l'impianto d'allarme i ladri sono riusciti ad arraffare i profumi delle marche più importati e costose per poi fuggire in tutta fretta prima dell'arrivo dei carabinieri. Il bottino si aggirerebbe sui 35mila euro stimati in prodotti di profumeria.