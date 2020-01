Rapina il supermercato e la pizzeria, ma si accapiglia con dipendente e titolare e finisce in manette

ROMA - Con il casco integrale a nascondersi il viso e la pistola in pugno, nella tarda serata di ieri, ha fatto irruzione in un supermercato di via Tullio Levi Civita, in zona San Paolo, a Roma, riuscendo a impossessarsi di 745 euro nelle casse. Non contento, durante la fuga, ha pensato bene di «arrotondare» rapinando anche la vicina pizzeria di via Leopoldo Nobili.

Non ha fatto i conti con la reazione di un dipendente, un 43enne del Bangladesh, che dopo aver consegnato l'incasso, 56 euro, ha iniziato una colluttazione, aiutato dal titolare suo connazionale, col bandito che voleva sfilargli anche il cellulare. A notare la scena la pattuglia del Nucleo Radiomobile, in strada per l'altra rapina nel supermercato.

Intervenuti in aiuto dei due commercianti, i carabinieri hanno arrestato il 31enne romano, un senza fissa dimora già noto alle forze dell'ordine, recuperando la pistola utilizzata in entrambi i colpi, una scacciacani perfetta replica di un revolver Colt 1911 di grosso calibro. Medicati al pronto soccorso del Sant'Eugenio, i due bengalesi se la sono cavata con prognosi di pochi giorni mentre il rapinatore sarà dimesso in 15 giorni, portato al San Camillo.

