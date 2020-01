Pesaro, se la caverà il 20enne travolto dal treno: in un biglietto i motivi del gesto

PESARO - É stato trasferito nella notte all'ospedale regionale di Ancona il 20enne che nella serata di ieri si è lanciato contro il treno in arrivo alla stazione di Pesaro. Il convoglio proveniente da Cattolica e diretto ad Ancona stava per fermarsi e stava procedendo a bassa velocita, una circostanza che ha salvato la vita al giovane nell'impatto. Le sue condizioni sono gravi ma se la caverà.



Nell'investimento ha riportato una serie di traumi e fratture, in particolare la frattura di entrambe le gambe e del bacino. Sul gesto volontario del 20enne originario di Udine non ci sono dubbi. A pochi metri dall'investimento sul marciapiede del binario 2 la polizia ha ritrovato un trolley e uno zainetto contenente una lettera. Il ragazzo è stato travolto intorno alle 20.30 di venerdì. Alla choccante scena hanno assistito diversi passeggeri in attesa. Sul posto i vigili del fuoco e il 118 che hanno estratto il ferito da sotto il treno trasportandolo inizialmente al vicino ospedale di Pesaro.

