Tabaccaia legata e picchiata dai banditi, è caccia a una banda che arriva dall’Est

MACERATA - Non sono mancati in questi giorni i messaggi di vicinanza e solidarietà per Daniela Zucconi, la 64enne di Macerata vittima lunedì scorso di una rapina nella sua villa in contrada Valteia. La donna è stata legata e picchiata dai banditi. Nel frattempo continuano le indagini della Squadra mobile della questura di Macerata, guidata dal commissario capo Maria Raffaella Abbate. Tra le piste, quella che porta a una banda di malviventi dell’Est Europa. Al vaglio anche i filmati delle telecamere di videosorveglianza.

