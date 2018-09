Coniugi seviziati, arrestati tre romeni: stavano per partire con l'auto usata per l'assalto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

A una svolta le indagini sulla. I carabinieri hanno arrestato, che stavano per partire con l'auto usata per l'assalto alla villa di. Avevano addosso circa 3.400 euro. Uno dei rumeni, intorno alle 10, è stato portato al Commissariato, probabilmente per l'interrogatorio.Ieri è stata registrata una testimonianza fondamentale. Quella di un uomo che è stato vittima della banda nei mesi scorsi. «Anche se ho visto solo occhi dietro un cappuccio e voci, tutto combacia: il capo forse è un pugliese, e gli altri sono dell’Est Europa». Il commerciante Massimiliano Delle Vigne ha ricordato il pestaggio subito nella sua villa a Santa Maria Imbaro, alle porte di Lanciano. Brutali analogie con l’assalto fatto a Carlo Martelli e sua moglie Niva Bazzan, mutilata all’orecchio destro.