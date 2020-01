Boato nella notte, nuovo colpo esplosivo in banca. Auto in mezzo alla strada per coprirsi la fuga

POLVERIGI - Boato nella notte, nuovo colpo esplosivo in banca. A finire nel mirino, questa volta: la filiale Unicredit di Polverigi con una tecnica che ricorda quella utilizzata nei recenti colpi a Mondavio (Pu) del 21 gennaio e Treia (Mc) del 24. I banditi non fanno più saltare in aria gli sportelli bancomat, ma forzano l'entrata della banca ed una volta dentro fanno esplodere casse ed armadietti blindati.

LEGGI ANCHE:

Pesaro, appalti pilotati per le case popolari: denunciati imprenditori e 3 dirigenti Erap

Ragazzo di 16 anni disperso: trovato nel casolare abbandonato dopo una notte di ricerche

Ed è proprio quello che è successo questa notte a Polverigi, quando intorno alle 2 hanno forzato l'ingresso della filiale Unicredit per poi far saltare in aria l'armadio blindato dietro le casse. I banditi sono poi scappati su un furgone con due auto messe di traverso sulla strada per corpirsi la fuga. Il bottino è ancora da quantificare, sull'accaduto indagano i carabinieri di Agugliano.

© RIPRODUZIONE RISERVATA