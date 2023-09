ANCONA Lo hanno avvisato che alcune persone stavano armeggiando nei pressi della propria auto, ma quando è sceso in strada è stato aggredito in maniera brutale, tanto che è stato necessario il trasporto al pronto soccorso di Torrette. Il fatto è accaduto attorno alle 13 di ieri in via Macerata, non molto distante dall’incrocio con via Fano ,strada che poi risale in direzione delle Grazie. E’ qui che un 50enne italiano è sceso in strada dopo che era stato avvertito che tre persone, tra cui un soggetto di colore, stavano armeggiando nei pressi della sua auto.



La lite



Il sospetto era quello che i tre potessero rubare la vettura o in alternativa spaccare un vetro per vedere se all’interno dell’abitacolo ci fosse qualcosa da afferrare. Una volta che il proprietario ha raggiunto la vettura, è nata una discussione con il gruppetto di potenziali ladri. Il 50enne ha chiesto quali fossero le intenzioni e perché stavano attorno alle sua auto. Una domanda più che lecita.



Le botte



L’unica cosa certa è che l’uomo è stato aggredito prima verbalmente, poi nel giro di qualche istante è stato raggiunto da una serie di colpi. Si sono susseguite urla e grida che non sono certo rimaste inascoltate, al punto tale che qualcuno ha provveduto ad allertare il 112, numero unico dell’emergenza territoriale. Sul posto è intervenuto un mezzo della Croce Gialla di Ancona. Una volta stabilizzate le condizioni di salute, il 50enne è stato trasportato con un codice di media gravità al pronto soccorso dell’ospedale Regionale di Torrette. Il quadro clinico dell’uomo non desterebbe particolari preoccupazioni. In via Macerata per i rilievi di legge e per ricostruire l’accaduto è intervenuta una pattuglia del Radiomobile dei carabinieri. All’arrivo dei militari, i tre furfanti erano già spariti. L’auto del 50enne è rimasta parcheggiata al suo posto: il furto è rimasto solo tentato.