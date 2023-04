MORROVALLE Furto con spaccata ai danni del negozio Euronics di Trodica, in via Dante Alighieri. I malviventi sono entrati in azione l’altro ieri, intorno a mezzanotte e mezza. La banda è arrivata sul posto a bordo di un’Alfa Romeo grigia, parcheggiata davanti all’attività commerciale.

Guarda il video



I malviventi hanno preso un blocco di cemento, utilizzato per sfondare la porta d’ingresso. Dopo ripetuti tentativi, sono riusciti nel loro intento. E una volta entrati nel negozio, si sono immediatamente diretti nel reparto telefonia. L’impianto di allarme è regolarmente scattato e i ladri hanno messo a segno il colpo a tempo di record. In pochissimi minuti hanno arraffato gli smartphone di ultima generazione, quelli più costosi, soprattutto iPhone e Samsung. Una quarantina di pezzi, ognuno del valore superiore ai mille euro. Nel mirino anche la cassa automatica, con all’interno l’incasso della giornata di venerdì (due-tremila euro in contanti). L’inventario, comunque, ieri sera era ancora in corso e quindi il bottino complessivo non è stato ancora quantificato. Non appena portato a compimento il furto, i banditi sono fuggiti a tutto gas a bordo dell’auto, facendo perdere ogni traccia.

Il video

Il raid è stato immortalato dalle telecamere della videosorveglianza. Come detto, la banda era composta da quattro persone, con tute scure e il volto coperto da passamontagna. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i carabinieri della Compagnia di Civitanova ma i malviventi erano giù riusciti a dileguarsi. Gli stessi militari dell’Arma hanno effettuato un sopralluogo e avviato una minuziosa attività investigativa per risalire ai responsabili del maxi furto. Al vaglio i filmati delle spycam di Euronics e quelle della zona di Trodica. Dalle immagini della videosorveglianza si vede chiaramente che si tratta di una banda esperta, che con ogni probabilità ha agito su commissione.

Resta ora da seguire l’evolversi dell’attività investigativa dei militari dell’Arma, che tra l’altro hanno potenziato l’attività di controllo del territorio proprio per fronteggiare i cosiddetti reati di natura predatoria, come i furti e le rapine. Il raid avvenuto l’altra notte riaccende l’allarme sul fronte della sicurezza.