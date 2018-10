La precisazione di Fila «I nostri pastelli sono sicuri e rispettano tutte le regole»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Relativamente alla notizia apparsa su questo sito in data 9 ottobre 2018 dal titolo "Colori pastello tossici per i bambini. Sotto accusa diverse marche conosciute", il gruppo FILA precisa: "Tutti i suoi pastelli sono sicuri e certificati secondo le norme CE EN71 da istituti ufficiali e che rispondono a tutte le più stringenti normative europee in vigore".