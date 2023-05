Il popolo Lube ci crede: tutti in fila all'apertura dei botteghini per gara 4 contro Trento (venerdì 12 maggio)

CIVITANOVA - Il popolo Lube ci crede. Dopo la pesante sconfitta subita fuori casa contro Trento la Cucine Lube Civitanova è chiamata a tener vivo il sogno scudetto in campo. Sugli spalti il calore non mancherà vedendo la coda ai botteghini dell'Eurosuole, aperti oggi, alle 17.30, per gara 4.

Le date

Ecco le date di Gara 4 e Gara 5, fissate dopo gli accordi della Lega Volley con FIVB, CEV e FIPAV.

Gara 4 Finali – Play Off SuperLega Credem Banca

Venerdì 12 maggio 2023, ore 20.30: Cucine Lube Civitanova – Itas Trentino

Gara 5 (eventuale) Finali – Play Off SuperLega Credem Banca

Mercoledì 17 maggio 2023, ore 20.30: Itas Trentino – Cucine Lube Civitanova