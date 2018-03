«Non devi pulirmi il vetro» Scende dalla Porsche con l'ascia di 30 centimetri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ROMA - Un episodio che ha dell'incredibile è avvenuto in una strada di Roma. Unè sceso dall'autoun. Perché? Semplicemente non voleva che il vetro della sua Porsche fosse sfiorato dl lavavetri, e così ha ben pensato di brandire un'ascia da guerra lunga 30 centimetri. Dopodiché è ripartito a bordo del bolide per le vie dell'Eur.Forse l'uomo credeva di non essere stato visto da nessuno, invece diversi testimoni hanno notato il suo gesto e il terrore negli occhi del lavavetri del Bangladesh. Sono così stati avvertiti i carabinieri a cui è stata fornita la targa. I fatti risalgono allo scorso giugno 2013 e a finire nei guai è stato unche è stato accusato per minacce