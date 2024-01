La maledizione di Pompei, turista ruba tre pietre negli scavi e le restituisce un anno dopo: «Mi sono ammalata, portano sfortuna»

Durante la visitia agli Scavi di Pompei aveva messo in tasca alcuni sassolini per portarli a casa con sé. Peccato che fossero reperti di pomice, trafugati illegalmente. Ma il souvenir si è ritorto contro una giovane turista straniera, che è stata colpita dalla «sfortuna della Pompei antica» e ha rispedito le pietre al direttore del Parco archeologico Gabriel Zuchtriegel insieme a un biglietto.

«Non sapevo della maledizione. Non sapevo che non avrei dovuto prendere delle pietre. Nel giro di un anno mi sono accorta del cancro. Sono giovane e in salute e i medici dicono che è solo 'sfortuna'. Per favore accetta le mie scuse e questi pezzi. Mi dispiace». La foto della lettera e dei tre pezzettini di pomice portati via è stata pubblicata su X da Zuchtriegel, con un post, sempre in inglese: «Cara anonima mittente di questa lettera... le pietre di pomice sono arrivate a Pompei... Ora buona fortuna per il tuo futuro e 'in bocca al lupo' (in italiano - ndr), come diciamo in Italia».