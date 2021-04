​Morta ragazza di 24 anni: accoltellata in un garage, ipotesi aggressione a sfondo sessuale

POMPEI - Tragedia a Pompei dove una ragazza di 24 anni è morta poco dopo il ricovero all'ospedale di Castellammare di Stabia per ferite da arma da taglio. La ragazza è stata soccorsa da personale del 118 a Pompei in via Carlo Alberto I Traversa, a Pompei, in provincia di Napoli. Sono in corso indagini dei carabinieri di Castellammare e di Pompei per ricostruire la dinamica degli eventi. Tra le ipotesi, quella che la ragazza possa aver subìto un'aggressione a sfondo sessuale. Sarebbe stata accoltellata in un garage.

© RIPRODUZIONE RISERVATA