Esasperato dal gioco del padre sfascia le slot con una mazza da baseball

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TAVIANO - Esasperato dalla ludopatia del padre ha deciso di entrare in un locale e sfasciare con una mazza da baseball quattro slot machine alle quali il genitore aveva dissipato i suoi averi. Un 23enne di Taviano ha quindi rimediato una denuncia per danneggiamento aggravato. Il tutto è andato in scena ieri sera attorno alle 22 di fronte agli occhi attoniti di clienti e titolare del locale, che ha subito un danno di 4mila euro.