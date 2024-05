Kate Middleton non tornerà agli impegni pubblici. Kensington Palace lo ha reso ufficiale qualche giorno fa confermando, dunque, le voci secondo cui la battaglia della principessa contro il cancro si fa sempre più dura. E con Kate ancora in cura e Carlo che sta affrontando anche lui la malattia, il peso della corona grava tutto sulle spalle di William che, però, in questo momento può contare sulla sua numerosa famiglia. In particolare sulle sue cugine: Beatrice, Eugenia e Zara che, considerata l’attuale penuria di Royal disponibili a fare le veci di Carlo e Kate, risultano le candidate più affidabili e sicure per sostituirli nelle occasioni ufficiali. Come è successo al Garden Party organizzato a Buckingham Palace il 21 maggio: William, che ha fatto le veci del re assente, è stato supportato dalle sue familiari. Ma chi sono le tre cugine del futuro re e che ruolo hanno nella Royal Family?