Esce col cane in riva al fiume e scopre un cadavere senza braccia: Sarah è stata uccisa a 38 anni

Il 2 aprile è stato rinvenuto il cadavere di una donna, senza braccia, non troppo distante da Londra, nel letto del fiume Wandle. Gli inquirenti ritengono che appartenga a Sarah Mayhew.

Il brutale omicidio della 38enne

Il busto femminile trovato nel fiume a inizio aprile e altri resti umani rinvenuti ieri 21 maggio sembrano appartenere a Sarah Mayhew, una cittadina britannica di 38 anni. Il torso è stato tirato fuori dall'acqua dalle squadre di emergenza e le persone presenti sul posto sono rimaste scioccate dalla crudeltà dell'omicidio che, secondo le informazioni che si conoscono al momento, sarebbe stato compiuto da una coppia ben nota alla vittima. Gli altri resti sono stati scoperti ieri pomeriggio da alcuni appaltatori durante i lavori di pulizia.

I colpevoli

Steven Sansom, 44 anni, e Gemma Watts, 48, sono stati accusati dell'assassinio di Sarah: lo riporta oggi The Sun. Il busto è stato trovato solo dopo che un cane che passeggiava accanto alla riva del fiume è tornato dal suo padrone con in bocca un osso umano. I signori Sansom e Watts sono stati rinviati in custodia prima dell'udienza di patteggiamento che si terrà il 27 giugno. Le accuse sono quelle di omicidio e di impedimento di una decorosa sepoltura del cadavere. L'uomo è anche accusato di pedopornografia per aver realizzato immagini sconvenienti di un bambino. L'ispettore Martin Thorpe, che sta conducendo le indagini, ha dichiarato con amarezza: «I miei pensieri restano con la famiglia di Sarah. Continueremo a fornire il nostro supporto man mano che la nostra indagine procede».

Ulteriori ricerche sono in corso e per ora gli agenti non stanno cercando altri colpevoli per della morte della donna.