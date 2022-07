Padre e figlia bagnini eroi: salvataggio record di 6 persone

Padre e figlia bagnini eroi come in Baywatch. Giulia Angerosi, 19 anni e il papà Mario (54) entrambi bagnini sulla spiaggia di Tirrenia (Pisa) sono diventati eroi per un giorno dopo aver salvato 6 persone in 3 diversi interventi di salvataggio. «Non è stato facile portarli a riva» ha commentato Giulia, per cui tra l'altro questo è stato la prima volta da "bagnina" in mare dopo il corso.

I tre interventi di salvataggio

Ieri, 28 luglio il mare era mosso sul litorale pisano, con onde alte e correnti importanti che minacciavano i bagnanti. Intorno alle 12 la ragazza ha notato un papà con due figli, un bambino di 10 e una ragazza di 15 che gesticolava: si trovavano già oltre le boe. Immediatamente Giulia e Mario si sono attivati e con un lavoro di squadra li hanno riportati al sicuro. Poco dopo un'altra emergenza ha costretto padre e figlia a chiamare i sanitari perchè una signora aveva perso conoscenza sotto l'ombrellone. Alle 14 quando i due erano appena tornati in postazione ecco arrivare dalle onde un'altra richiesta di aiuto: Mario si tuffa in acqua, Giulia lo segue con il Baywatch e insieme portano a riva un papà di 50 anni e un bimbo di 8. Una giornata da veri eroi.

Il racconto di Giulia: «Era la prima volta»

«È stato il mio primo salvataggio in assoluto e mi ha già cambiato», racconta Giulia. «Ho capito quanto sia importante salvare vita e che è proprio questo che voglio fare nella vita. Prima ero scettica, adesso no». La sua è una passione ereditata dal papà, Mario e che l'ha spinta ad iscriversi, appena maggiorenne alla scuola della società nazionale di salvamento di Pisa per ottenere il brevetto di bagnina.