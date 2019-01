L'oroscopo di Paolo Fox per il week end: la classifica dei segni più fortunati

© RIPRODUZIONE RISERVATA

diDurante la trasmissione I Fatti Vostri Paolo Fox ha dato le pagelle astrologiche di come sarà il, stilando lapiù o meno fortunato. Per questo fine settimana ecco come sarà la situazione astrologica dei vari esponenti dello zodiaco.Sta per iniziare per gli amici un fine settimana molto interessante dal punto di vista sentimentale. Anche nell’ambito lavorativo, alcuni riceveranno una proposta interessante, sfruttate il momento positivo.Attenzione nel campo sentimentale, è giunto il momento di fare chiarezza e capire cosa veramente volete e se ne vale la pena. Febbraio non sarà un mese positivo, quindi se dovete chiarire qualche situazione fatelo in queste due ultime settimana del mese di Gennaio.Oggi non è una giornata molto positiva dal punto di vista fisico, vi sentite nervosi e stressati. Cercate di non essere troppo bruschi con chi vi vuole bene e vi sta vicino, riflettete prima di rispondere e di dare una risposta.Se avete conosciuto ultimamente una persona, sappiate che le storie d’amore si concretizzeranno verso la metà dell’anno 2019. Nel fine settimana riscoprirete il piacere di stare con amici o parenti anche facendo una semplice passeggiata.Questa giornata vi vedrà protagonisti, sarà un venerdì carico di emozioni positive. Il fine settimana sarà un poco complicato, dovrete combattere per far partire un nuovo progetto e per fare valere le vostre idee.Sabato e Domenica sono giornate in cui avrai il sentore che qualcosa sta cambiando nella tua vita. Le prospettive sono diverse anche dal punto di vista economico. Recentemente però, ci sono state trasformazioni pesanti. In questa settimana riesci a trovare un pò di tranquillità e serenità interiore, grazie ad incontri e relazioni positive. L’amore può ritornare in auge anche se c’è stata una separazione. Un diverbio nato già da qualche settimana andrebbe superato.Dopo averlo preannunciato, è arrivato il momento di uscire dal guscio in cui ti sei stato rintanato e dare vita ad una rivoluzione quasi immediata. Gennaio rimette in gioco tutti coloro che non sono stati bene, grazie al coraggio di effettuare cambiamenti piccoli e grandi nella propria vita. Ovviamente, dipende sempre da cosa c’è in ballo e da ciò che si desidera fare. Non disperare perchè riuscirai a proseguire spedito nel tuo percorso, senza timori nonostante gli ostacoli, d’altronde il tuo segno ti porta ad agire più che ad arrovellarti in pensieri. Anche nel caso che tu ti sia fatto nemici negli ultimi 2 anni, avrai la possibilità di prenderti a breve una rivincita.E’ un Venerdì che ti invita ad essere un pò più sereno perchè ansie e preoccupazioni sono troppe. Probabilmente molti di voi, si sono recati al lavoro cercando di imporsi di non arrabbiarsi come se fosse un karma. Le tensioni provi a tenerle nascoste e devono essere gestite anche se non sarà affatto semplice. Da Venerdì a Domenica si può cadere in polemiche, attenzione in amore.Questo Venerdì convince poco. Sei spinto sempre da una grande voglia di fare cose grandi, ma recentemente più volte sei incappato in conflitti per cui sei stato costretto a fermarti. E’ probabile anche con l’arrivo di ghiotte opportunità che ovviamente vuoi sfruttare, tu possa incontrare nuovamente qualche difficoltà. Non resta che cambiare, anche se non è facile farlo in tempi ridotti. Il desiderio di trasferire emozioni, di vivere altrove, di fare cose diverse si farà sempre più forte.Vuoi sempre rinnovare la tua vita, ma vorresti farlo ogni giorno e in modo diverso, inevitabilmente ciò ti arreca fatica e disagio. Il mio consiglio, invece, è di essere prudenti, eventuali problemi vanno risolti con molta calma. Si esce da un 2018 pesante per i soldi e non sarà facile recuperare. Nel weekend si rende necessario un chiarimento. Buone idee da sviluppare in ambito lavorativo.Fai attenzione alle complicazioni, mi pare tu stia attraversando una crisi interiore e hai bisogno di ritrovare una certa serenità. Purtroppo Gennaio è un mese lento e poco costruttivo, per nulla facile da affrontare. Nonostante ciò ci si può rialzare e superare gli ostacoli ma ci vorrà tempo, il tutto verso un futuro migliore. Febbraio andrà meglio, mentre per quanto concerne il weekend, sarà più coinvolgente.Fate attenzione al fine settimana, per le coppie che non stanno vivendo una situazione idilliaca ci potrebbero essere varie tensioni. Se invece siete una coppia affiatata ed il vostro desiderio è quello di spsarvi o avere un figlio il discorso cambia.