Oroscopo di Paolo Fox, le previsioni per la settimana. Gemelli, è tempo di riflettere

ha studiato le stelle per questa settimana e redattoPer alcuni si tratterà di una settimana molto impegnativa, per altri ci saranno invece successi e gioie in amore. Vediamo cosa dicono le previsioni astrali nel dettaglio per tutti i segni delloQualcosa si muove in amore, ma mancano ancora delle certezze che potrebbero spingervi a chiudere una storia. Tanti impegni sul lavoro, ma significano soldi in più in entrata.La settimana trascorrerà serena. Se siete in coppia evitate discussioni per questioni economiche, mentre arrivano giornate di recupero sul lavoro: chi è giovani sia pronto anche all'azzardo.Avete bisogno di certezze nella coppia, visti i problemi sul lavoro. Cercate di non pensare troppo al passato e se serve concedetevi anche una pausa di riflessione.I rapporti sentimentali che nascono in questo periodo sono molto forti, se si evitano troppe trasgressioni. Qualcuno potrebbe anche rimpiangere un ex. Sul lavoro ci saranno situazioni critiche da dover gestire.Il punto debole è proprio l'amore, ma non disperate venerdì si potrà recuperare e chi le aspetta avrà conferme. Sul lavoro c'è qualche tensione dettata dalle vostre imposizioni.Questo è il periodo giusto per fare un gesto che avvicini la persona amata. Belle soddisfazioni anche sul lavoro: chi ha seminato bene ora raccoglierà i frutti, non abbiate paura di lanciarvi in nuove avventure.Chi ha avuto una crisi sentimentale ora sta meglio. Prudenza nei rapporti familiari e per il lavoro inizia una fase di recupero e ricostruzione proprio con l'arrivo dell'autunno.Dovete capire chi vi ama realmente. Chi cerca nuove relazioni vivrà un periodo positivo, sono favoriti gli incontri ma dovete mettere da parte un tradimento.Le relazioni sono sottoposte a stress, ci sono troppe polemiche e sarete chiamati a fare una scelta. Sul lavoro vivete un periodo di rabbia, il recupero però è dietro l'angolo, dovete avere pazienza.Venere sbloccherà le vostre reticenze in amore: chi ha una bella storia la conferma, chi vuole fare nuove conoscenze sarà favorito. Buone notizie in arrivo sul lavoro.Dovete mettere da parte il passato, l'amore può tornare grazie a Venere. Sul lavoro meglio essere cauti, evitare investimenti e pensare a ricucire uno strappo.Cercate di non sare troppo spazio all'insoddisfazione, siete insofferenti e potrebbe risentirne l'amore. Mantenete la calma sul lavoro. Ci vorrà pazienza fino a fine mese.