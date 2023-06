Si allaccia alla rete elettrica e genera un blackout su tutta la via: denunciato

ORIOLO ROMANO Si allaccia alla rete elettrica e provoca un blackout su tutta la via, denunciato. Il proprietario di un’abitazione di Oriolo Romano è stato denunciato dai carabinieri per furto di corrente. I militari della stazione si sono mossi per un’anomalia rilevata da tecnici dell’Enel e hanno riscontrato la manomissione del contatore elettrico di una abitazione privata. Fatto che aveva provocato il calo di tensione e a volte lo spegnimento dell’illuminazione in una via del paese.

Gli accertamenti

Durante gli accertamenti è stato riscontrato che il proprietario, attraverso una coppia di cavi era riuscito a collegare l’impianto elettrico dell’abitazione direttamente alla rete della società fornitrice, bypassando il misuratore di consumo elettrico.

Accertato l’illecito i tecnici hanno ripristinato il funzionamento dell’impianto e i carabinieri hanno proceduto con il sequestro dei cavi abusivi. Ma anche a denunciare all’autorità giudiziaria il proprietario della casa e ad avviare accertamenti per la quantificazione economica del consumo di energia elettrica prelevata, che si stima essere di circa 5.000 euro. Nessuna spiegazione da parte del denunciato al momento dell’intervento dei militari.