ANCONA - Torna a casa e la trova occupata da un clochard, con tanto di rimasugli di cibo e vestiti. L’amara scoperta è stata fatta nel pomeriggio di mercoledì da un 39enne anconetano, che ha subito lanciato l’allarme alla questura non appena vista la situazione nel suo appartamento di via Fermo. Si tratta di un alloggio di proprietà del 39enne, ma dove attualmente non vive. Mercoledì, però, ci era andato per vedere che fosse tutto in ordine.

La vicenda

Nella richiesta di intervento inoltrata alla questura, inoltre, ha specificato ai poliziotti di essere passato di tanto in tanto a controllare che nell’abitazione fosse tutto in regola, aggiungendo di avere effettuato l’ultima visita tre giorni prima, senza riscontrare anomalie. Gli agenti hanno così proceduto ad identificare l’uomo presente all’interno della casa. È risultato essere un cittadino del Pakistan di 45 anni regolare sul territorio nazionale. L’uomo ha riferito di non avere una casa e di dormire in strada. Pertanto, avendo visto che l’abitazione in questione aveva la parvenza di essere abbandonata, per ripararsi dal freddo, ci si era introdotto senza provocare danni. La porta d’ingresso, infatti, è risultata essere semi-aperta.

Il sopralluogo

Gli agenti, ispezionando da cima a fondo l’appartamento, hanno appurato che la porta d’ingresso e le finestre in legno, di esile fattura, non presentavano segni di danneggiamento, mentre la casa, visibilmente usurata dal tempo, aveva il contatore della luce manomesso. Questo perché il pakistano ne aveva abusivamente usufruito, come da lui confermato, per attivare l’energia elettrica. Sempre il cittadino pakistano ha riferito di essersi introdotto all’interno della casa pochi giorni prima. I poliziotti hanno costatato che il 45enne aveva praticamente preso possesso della casa. Nelle stanze sono stati trovati molteplici effetti personali dell’uomo, disposti tra camera da letto e cucina, tra cui abbigliamento, cibo, nonché piatti, posate, bicchieri e pentolame vario. Lo stesso 39enne ha confermato che tutte le cose all’interno non erano di sua proprietà. Ultimati tutti gli accertamenti sul posto, il cittadino pakistano è stato fatto allontanare dall’abitazione di via Fermo. Il legittimo proprietario ha presentato denuncia per invasione di terreni ed edifici.