Donna uccisa nella notte a Bolzano: era una negoziante

BOLZANO - Donna uccisa nella notte in Alto Adige: era una negoziante. La Procura di Bolzano sta indagando dopo il ritrovamente della salma ad Appiano (Bolzano). Per il momento non sono trapelate altre notizie sull'omicidio. Il delitto è avvenuto nel centro di San Michele di Appiano. La vittima è la titolare di un esercizio pubblico.

Ultimo aggiornamento: 11:27

© RIPRODUZIONE RISERVATA