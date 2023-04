Inflazione, ecco le città più care d'Italia: Bolzano supera Milano. Ascoli è la più costosa delle Marche (anche di Ancona)

Sorpresa: nelle Marche la città più cara è Ascoli, comunque al 66esimo posto nazionale, davanti di poco ad Ancona (71). Bolzano, in base ai dati dell'inflazione di marzo resi noti dall'Istat, è in proporzione la città più costosa d'Italia. L'inflazione tendenziale, nel capoluogo dell'omonima provincia autonoma del Trentino-Alto Adige, è pari al +8,5%. Per questo, nonostante l'inflazione bolzanina sia la settima più alta d'Italia, questo si traduce nella maggior spesa aggiuntiva, equivalente a 2.259 euro per una famiglia media. Superate di slancio Milano e Siena nella classifica stilata dall'Unione Nazionale Consumatori in termini di aumento del costo della vita non solo dei capoluoghi di regione o dei comuni con più di 150 mila abitanti.