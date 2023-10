Avvocato muore mentre è in vacanza in Brasile. Un ultimo bagno e poi il corpo che galleggia: ma c'è un dettaglio che non torna

BRESSANONE (BOLZANO) - Noto avvocato friulano muore mentre è in vacanza in Brasile con un amico: la vittima è Bastian Profanter. Sul corpo del 38enne altoatesino verrà eseguita l'autopsia: dai primi esami non sembra che sia morto per annegamento.

La vittima: Bastian Profanter

Bastian Profanter, 38 anni, avvocato di Bressanone, è morto nel pomeriggio di mercoledì in un incidente, in mare, in Brasile.

La moglie persa un anno fa

Come riferisce il sito Stol, Profanter, che appartiene ad una famiglia proprietaria di un noto panificio e solo la scorsa estate aveva perso la moglie per una grave malattia, si trovava in Brasile con un amico, anche lui altoatesino, per una vacanza all'insegna del surf.

Il bagno in mare e il corpo che galleggia

L'incidente è avvenuto sulla spiaggia di Chapadao de Pipas (Rio Grande do Norte). Dopo aver fatto surf al mattino, i due amici sono rimasti in spiaggia al pomeriggio e Profanter è entrato in acqua per un bagno. Dopo un po', l'amico, che stava leggendo, l'ha cercato ed ha visto il suo corpo che galleggiava in acqua. Ha dato l'allarme e si è tuffato per portarlo fuori dall'acqua, ma, una volta sulla spiaggia, i tentativi di rianimazione della squadra di soccorso intervenuta non hanno avuto successo.

Il giallo sul colpo di un'onda o di un sasso

Da un primo esame, a quanto sembra, il 38enne non è morto per annegamento, ma pare abbia subito un colpo forse a causa di un'onda o di un sasso. Sarà effettuata l'autopsia per chiarire quanto è accaduto.