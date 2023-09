Merano, autista del bus aggredisce un minorenne: il ragazzino sbattuto contro il mezzo. L'azienda: «Era esasperato»

L'autista stringe le mani al collo ad un ragazzino, lo strattona e lo sbatte contro un autobus, proprio alla fermata del mezzo, a Merano (Bolzano). Qualcuno riprende la scena violenta con un telefonino che sui social diventa virale ed ora è finita sotto inchiesta da parte della polizia e della società di trasporto pubblico locale, la Sasa.

Vandalismo a bordo

Tra i presenti - riportano i giornali locali - c'è chi accusa l'autista delle sue maniere troppo forti e violenti nei confronti di un minore, ma anche chi sottolinea l'esasperazione dei lavoratori del trasporto pubblico che devono contrastare ogni giorno il vandalismo sui mezzi di bulli e ragazzini.

Anche l'azienda pubblica, pur ribadendo la condanna di qualsiasi forma di violenza, sottolinea che un gruppo di giovani avrebbe molestato e minacciato i passeggeri, suscitando la reazione esasperata dell'autista, che avrebbe subito anche il lancio di oggetti.

Autista fa denuncia

La scena, immortalata in un video fatto col telefonino da un altro ragazzino presente sul luogo dell'episodio, in via della Corse a Merano, ha suscitato inevitabilmente una valanga di polemiche e reazioni. L'autista, fa sapere la Sasa, ha sporto denuncia.