Nuova relazione durante le festività? Ecco come "sfondare" al primo appuntamento

Nuove relazioni sotto le festività? Le possibilità, sotto Natale, si molitiplicano per i single. A patto di non fallire al primo appuntamento. «Hai trovato l'anima gemella?» Mancano solo pochi giorni al Natale 2019 ed i doni da mettere sotto l'albero sono già pronti, ma per chi è single si avvicina anche il momento di dovere rispondere alla consueta inquisizione dei parenti ed amici con la particolare occasione delle feste in famiglia.

«Eppure durante il periodo di Natale non avere un compagno ha molti risvolti positivi, iniziando dalla maggiore libertà di scelta» commenta Roberto Sberna, direttore generale di SpeedDate.it, il portale che offre ai single il modo più veloce e divertente per incontrare nella vita reale gente nuova e nuovi potenziali partner.

Le festività sono il periodo peggiore per chi non ha trovato l'anima gemella? «Ma niente affatto, al contrario questa è un'ottima occasione per dilettarsi» rispondono gli esperti di SpeedDate.it che suggeriscono di prendere in contropiede i familiari, iscrivendosi ad uno «speed date» e poter sorprendere tutti rispondendo di avere conosciuto una persona.

«Mettendo a disposizione le proprie piattaforme web per iscriversi ai diversi eventi attraverso i quali fare fin da subito nella vita reale incontri e nuove conoscenze di potenziali partner in tutte le città italiane, SpeedDate.it offre la soluzione più rapida ed efficace per potere dire di non essere più soli» puntualizza Giuseppe Gambardella, fondatore di SpeedDate.it, e di SpeedVacanze.it, portale quest'ultimo che per primo ha introdotto in Italia l'esclusiva formula dei viaggi e delle crociere di gruppo per single.

Con l'avvicinarsi delle festività natalizie SpeedDate.it sta registrando un boom di iscrizioni. «Anche perché questo periodo è più favorevole agli incontri, tutti sono più liberi dal lavoro e si possono trovare tante occasioni per uscire in tranquillità» spiega Roberto Sberna.

Ma una volta conosciuta una persona cosa fare? SpeedDate.it rivela una top-5 con i suggerimenti da adottare al primo appuntamento nel periodo di Natale.

1.- Lasciarsi conquistare dall'energia del Natale e -senza superflue nevrosi-immaginare che qualcosa di bello potrà certamente accadere, concentrandosi sui propri bisogni e desideri e cercando di realizzarli.

2.- Lasciare che il Natale si appropri anche di casa vostra casa addobbando tutto convenientemente poiché l'allegria dell'ambiente sarà in grado di influire positivamente su di voi e sulla vostra nuova potenziale relazione.

3.- Prepararsi ad uscire con ogni potenziale partner cercando di essere espansivi, adottando gesti affettuosi, carezze ed abbracci che aiutino a distendersi.

4.- Fare qualcosa fuori dagli schemi, concedendosi una temerità che lasci una memoria incancellabile di questo Natale 2019 alla persona con la quale si sta uscendo.

5.- Lasciarsi andare al flirt perché sedurre e lasciarsi sedurre, così come anche dare un primo bacio, è stimolante ed energizzante e rende più magici i momenti speciali. Non importa se poi il nuovo incontro si trasformerà in una relazione duratura o se la storia finirà.

