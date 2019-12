Aperitivi, vernissage, calcetto, hobby e cultura: i single non sono più gli "sfigati"

"Sfigati"? No, grazie: i single riscattano la loro figura: ora sono interessanti e interessati. I single riscoprono il tempo libero: dai tempi in cui si affannavano a fare gli straordinari al lavoro e trascorrevano il loro tempo a guardare film in TV o in pizzeria ad affogare i loro dispiaceri nella birra si è passati ai single del 2019 pieni di energia e di hobby da coltivare.

Negli ultimi anni, infatti, l'immagine dei single si è decisamente riscattata portando i cuori solitari a passare dallo status di «sfigati» allo status di «spiriti liberi». SpeedDate.it, il portale che offre ai single il modo più veloce e divertente per incontrare gente nuova e tanti potenziali partner, ha così deciso di realizzare un nuovo sondaggio per capire come essi trascorreranno il tempo libero nel periodo di Natale, interpellando un campione di mille uomini e mille donne, di età compresa tra i 18 ed i 57 anni.

Secondo il sondaggio, l'85% degli uomini partecipanti alla ricerca ha dichiarato di avere almeno una passione da seguire nel tempo libero, il 49% di coltivare 2 hobby ed il 25% di praticare almeno 3 diverse attività per mantenersi sempre attivo ed impegnato.

Quali sono questi passatempi maschili? «In prima posizione, come facilmente immaginabile, si collocano le famose partite di calcetto: il 52% degli uomini single -tra coloro che svolgono almeno un'attività nel tempo libero- comincia o incrementa il proprio esercizio fisico proprio sul campo da calcetto, prendendosi spesso la responsabilità di organizzare tornei e trovare le squadre partecipanti anche tra chi single non è» risponde Giuseppe Gambardella, fondatore di SpeedDate.it e di SpeedVacanze.it, il tour operator che ha inventato l'esclusiva formula dei viaggi per single e di gruppo.

Il 24% del campione dichiara invece di trascorrere gran parte del proprio tempo uscendo con gli amici, in particolare nei locali dove fare l'aperitivo e nei pub a prendere una birra. Nonostante si pensi quasi sempre alle donne a chiacchierare tra di loro, anche gli uomini nel periodo natalizio puntano a trascorrere momenti conviviali conversando tra di loro. E non mancano infine gli amanti del cinema, al terzo posto sul podio maschile con il 12%.

Le donne che invece affermano di dedicarsi ai propri interessi nel tempo libero sono risultate essere in numero leggermente inferiore rispetto agli uomini: il 72%, perché -anche da single- maggiormente concentrate sulla cura della casa.

«Tra le occupazioni preferite dal gentil sesso per il tempo libero, spicca comunque tra tutti il desiderio di trascorrere piacevoli serate negli eventi di maggior rilievo della propria città: inaugurazioni, aperitivi e vernissage sono le attività preferite dal 48% di donne single, sovente accompagnate da amiche in perfetto stile "Sex and the City" con cui chiacchierare» spiega Roberto Sberna, direttore generale di SpeedDate.it.

Ma non mancano neanche quelle che preferiscono trascorrere il loro tempo libero in corsi di ballo: il 18% delle donne single optano per tango, salsa o bachata, gli stili di ballo più diffusi tra le single che amano mantenersi in forma non rinunciando al divertimento ed alla socializzazione. E neanche sul podio femminile mancano le amanti del cinema, al terzo posto ma con una percentuale addirittura maggiore rispetto a quella degli uomini: il 15%.

Uno degli aspetti più interessanti della ricerca, infine, è stato scoprire che nel periodo di Natale un certo numero dei single, sia uomini che donne, ama dedicarsi alla cucina nel proprio tempo libero: l'8% degli uomini ed il 9% delle donne.

«Stop quindi alla classica idea degli spiriti liberi con credenza e frigorifero vuoti, sì invece ai single che frequentano corsi di cucina e che preparano cenette appetitose» concludono gli analisti di SpeedDate.it.

