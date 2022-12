Nebbia a Pescara, annullato il volo per Milano Linate: disagi per i passeggeri

PESCARA - Di solito la nebbia era a Milano. Questa volta era a Pescara. Per questo stamattina è stato cancellato il volo delle 6.05 Ita Airways Az1242 in partenza dall'aeroporto per Milano Linate dove sarebbe dovuto atterrare alle 7.10. I passeggeri, da quanto appreso, non potranno chiedere un risarcimento perché la nebbia rientra tra le “circostanze eccezionali”.

L'indennizzo

Anche se non è previsto l'indennizzo i passeggeri che non hanno potuto prendere il volo delle 6.05 sarà comunque rimborsato il biglietto pagato o applicata la riprotezione gratuita sul primo volo disponibile.