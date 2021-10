Aereo caduto a Milano, il giallo degli ultimi 3 minuti e la deviazione improvvisa dalla rotta prima dello schianto

Non si sono mai spente le lampade fotoelettriche, a Milano, sul luogo dello schianto dell’aereo da turismo che ieri, dopo il decollo da Linate, è precipitato su una palazzina in ristrutturazione in via Marignano, al confine con San Donato Milanese. Gli ultimi vigili del fuoco sono tornati alle 7, sul posto rimangono invece la Polizia Scientifica per i rilievi e la Polizia Locale per impedire l’accesso alle aree coinvolte dall’incidente aereo, nel quale sono morte otto persone. Il giallo riguarda in tutto 3 minuti: cosa sia accaduto e perché non sia arrivata nessun “Myday” alla Torre di controllo, nonostante il pilota abbia effettuato una deviazione sulla rotta senza chiedere autorizzazione.

LE INCHIESTE

Saranno le inchieste dell’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo e della procura milanese, che ha aperto un fascicolo per disastro colposo, a stabilire cosa sia accaduto ieri alle 13.07, a tre minuti dal decollo, quando il Pilatus Pc-12, diretto a Olbia, ha deviato e si spostato dalla rotta prestabilita. Chi era di turno al radar del Centro di controllo d’area di Linate, che gestisce il traffico nei cieli del Nord-Ovest dell’Italia, si è accorto dell’anomalia e ha chiesto se il cambio di rotta fosse dovuto a una turbolenza. Ma la risposta è stata negativa. L’aereo però è sparito dal monitor. Poi ha eseguito una manovra tagliando del tutto la rotta, come se volesse fare ritorno in aeroporto, ma non ha dato alcuna comunicazione. Alla Torre di controllo non è arrivato il “Myday”. Ma pochi secondi dopo il velivolo ha cominciato a perdere perde quota ed è precipitato.

LE TESTIMONIANZE

Gli inquirenti, che oltre alle scatola nera hanno sequestrato video e immagini delle telecamere di videosorveglianza, parlano di “caduta verticale”, una circostanza che emerge anche da alcune testimonianze. Ma soprattutto chi ha visto precipitare l’aereo, pilotato dal magnate romeno Dan Petrescu, racconta di un motore in fiamme. Cosa sia accaduto prima della deviazione dalla rotta autorizzata, non è chiaro. Dopo il breve dialogo con la Torre di controllo, che chiede chiarimenti senza ottenerli, il Pilatus inizia a perdere 25-30 metri di quota al secondo. Gli inquirenti non escludono che la circostanza improvvisa, che ha portato alla tragedia, possa anche essere un malore del pilota. Anche le certificazioni di volo del magnate romeno adesso sono in mano agli investigatori. Vogliono stabilire se avesse le carte in regola. Anche per le manovre anomale eseguite. Subito dopo prima virata, infatti, sui tracciati sono state registrate escursioni anomale nella salita: a fino a 1.767 metri al minuto, valore inaccettabile per un Pc-12. L’aereo precipiterà a 7.315 metri al minuto.

