Walter Nudo contro gli haters dopo le critiche per il video a Linate: «A proposito...»

Walter Nudo mette a tacere tutti. Dopo aver pubblicato un video sul suo profilo Instagram in cui commenta la poca «mascolinità e femminilità» dei modelli presenti in un cartellone pubblicitario della nota casa di moda ‘Valentino‘ all’aeroporto di Milano Linate, Walter è stato travolto dagli haters. E ora, l'attore risponde con un altro video: «Mi è venuta in mente una storia...» inizia così il post su Instagram in cui Walter decide di replicare ai commenti al veleno.

La replica

L'attore racconta di un episodio che ha letto su Buddha, il dio asiatico, che più volte riceveva critiche ma ha sempre avuto la forza di balzarle e continuare per la sua strada. «E quando Buddha ha incontrato quella persona che lo criticava gli ha detto: "ti faccio una domanda: se c'è una persona che vuole dare un regalo ad un'altra persona e l'altra persona lo rifiuta, questo regalo a chi appartiene?" e l'altro rispose: "a me, al donatore"» ed ecco che l'attore lancia la sua stoccata: «Ecco, questa rabbia appartiene al donatore, non a Buddha», impersonificandosi in lui.

ll video virale

Nel video diventato ormai virale, Walter Nudo racconta: «Voglio condividere con voi una cosa: sono a Linate e sto vedendo questa pubblicità qua di Valentino. In questa pubblicità non vedo nessuna mascolinità e nessuna femminilità. Se questo è il messaggio che diamo ai ragazzi che lo vedono, i ragazzi non hanno punti di riferimento, non hanno basi». E continua: «Quindi se poi escono fuori di testa con questa confusione, è normale! Se poi hanno bisogno di andare da uno psicologo è normale, perché non li aiutiamo per niente. Cerchiamo di essere più chiari. Noi vaccinati, anzi, noi grandi, cerchiamo di avere più responsabilità e far capire cosa è maschile e cosa è femminile. Perché in una coppia questo è importante». Molti hanno accusato l’ex vincitore de l’Isola dei Famosi di essere troppo bigotto e retrogrado per il 2023.