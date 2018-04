Infarto mentre gioca a calcio, morto davanti agli amici e al nipote

© RIPRODUZIONE RISERVATA

POSILLIPO - Si è accasciato all'improvviso mentre stava giocando acon gli amici. Èstroncato da unun 59enne napoletano che si trovava in uno dei campetti della struttura sportiva su via Manzoni, a Posillipo. L'episodio è accaduto intorno alle 22.Nonostante la velocità dei soccorsi, che sono giunti sul posto in nove minuti con l'ambulanza della postazione Chiatamone, non c'è stato nulla da fare per il 59enne, sottoposto al massaggio rianimativo per 40 minuti. Con lui sul campetto c'era anche il nipote.